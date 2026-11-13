Podcast Lupo: "De Bruyne discontinuo, Allegri non ha mai avuto uomini di riferimento"

Dal futuro di De Bruyne a quello della Nazionale italiana. Fabio Lupo, direttore sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Che impressioni ha lasciato la nuova Italia di Mancini? "Al di là dei risultati, ha colpito soprattutto lo spirito della squadra, la capacità di stare bene in campo e reagire alle difficoltà. Ci sono state anche prestazioni individuali interessanti, ma è stato soprattutto l'atteggiamento collettivo a fare la differenza. Emblematico l'ingresso di Dimarco, che nonostante la possibile delusione per l'esclusione iniziale è entrato con grande determinazione, dimostrando di essere pronto. È proprio questo spirito competitivo che deve caratterizzare ogni squadra. L'Italia ha mostrato rabbia, voglia e convinzione, a differenza di una Francia che è sembrata affrontare la partita con un atteggiamento meno determinato."

Pio Esposito può puntare a raggiungere il record di Gigi Riva come miglior marcatore della Nazionale? "È complicato fare paragoni tra epoche diverse, anche perché oggi si giocano molte più partite in Nazionale. Gigi Riva ha raggiunto quei numeri in un periodo in cui gli impegni internazionali erano decisamente meno frequenti. Nessuno, negli anni successivi, è comunque riuscito a superare quel traguardo. Pio Esposito ha una grande qualità: la capacità di migliorarsi stagione dopo stagione. È passato dall'essere un ragazzo promettente nel settore giovanile dell'Inter a diventare protagonista con lo Spezia, facendo un salto di qualità che pochi si aspettavano. Anche quando sembrava destinato a un altro prestito, è rimasto all'Inter e ha dimostrato di essere all'altezza. La sua forza è non accontentarsi mai dei risultati raggiunti, ma utilizzarli come stimolo per continuare a crescere."

Qual è il principale problema del Napoli in questo avvio di stagione, considerando anche il decimo posto in classifica? "In alcune partite è sembrato mancare soprattutto lo spirito. La squadra non sempre appare compatta dal punto di vista motivazionale, come se si fosse un po' spenta la fiamma, l'ardore e la voglia di raggiungere risultati. A volte sembra prevalere l'attenzione alla prestazione individuale, senza una reale condivisione con il resto del gruppo. Sul piano tecnico, inoltre, gli infortuni stanno incidendo molto: sono mancati giocatori importanti come McTominay e Anguissa, Lobotka non è sempre disponibile e De Bruyne ha avuto una presenza discontinua. La squadra non ha mai trovato continuità nei suoi uomini di riferimento. Probabilmente ha inciso anche una rosa non particolarmente ampia, che avrebbe richiesto qualche rotazione di livello in più, soprattutto considerando i numerosi impegni. È comprensibile che ci fosse una strategia economico-finanziaria da rispettare, ma numericamente qualcosa è mancato."

Il mercato di gennaio può aiutare il Napoli a cambiare rotta e quanto sarà complicato il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna? "Sicuramente qualcosa andrà fatto, ma il mercato di gennaio è molto particolare e delicato. Bisogna comprendere attentamente le dinamiche dello spogliatoio e individuare le reali esigenze tecniche della squadra. A differenza del mercato estivo, non ci sono due mesi per lavorare sui nuovi innesti: l'allenatore deve integrarli praticamente nell'immediato, con partite che arrivano di settimana in settimana. Gli interventi, inoltre, non devono essere soltanto tecnici, ma anche emotivi e motivazionali. Dall'esterno è difficile individuare con precisione le necessità, perché bisogna conoscere bene gli equilibri interni. Inserire giocatori che arrivano senza particolari stimoli potrebbe essere rischioso. Servono invece calciatori che considerino Napoli un'occasione straordinaria per dare una svolta alla propria carriera e che possano portare, già nei prossimi sei mesi, quell'entusiasmo che oggi sembra mancare alla squadra."