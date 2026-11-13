Podcast Vergara, Mutti: "C'è una grande differenza tra Napoli e Nazionale"

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

"Che cosa ha restituito la vittoria dell'Italia per 3-1 contro la Francia? Si può coltivare qualche aspettativa su questo gruppo?

"Si vede una crescita: è un gruppo giovane, con alcuni elementi di esperienza e valore. Al di là di una Francia non nella sua versione migliore, sono importanti la prestazione, l'organizzazione e l'identità di squadra. Mi è piaciuta anche la personalità con cui alcuni ragazzi hanno indossato la maglia azzurra, dimostrando di sentirla davvero."

Vergara sta trovando spazio e fiducia in Nazionale, mentre al Napoli il suo impiego è più limitato. Come si spiega questa differenza di gestione?

"Allegri vede determinati equilibri e una struttura di squadra che deve portare avanti, cercando di recuperare posizioni in classifica. Allo stesso tempo, il patrimonio di giovani italiani è piuttosto limitato e bisogna dare fiducia a ragazzi come Vergara e Cambiaghi, che rappresentano una rarità. Mancini fa bene a valorizzarli. In un club, però, le esigenze sono diverse: Allegri pretende un lavoro specifico e Politano è un giocatore che merita rispetto. Non vedo particolari anomalie, semplicemente due allenatori con obiettivi differenti. In Nazionale questi ragazzi giocano anche con maggiore libertà e spensieratezza, mentre a Napoli c'è una pressione diversa, con aspettative importanti da soddisfare."

Le difficoltà del Napoli e l'impiego di Vergara in un ruolo più difensivo possono condizionare la crescita del ragazzo?

"Ho seguito Vergara e credo che il suo impiego in una posizione inedita sia stato dettato dall'emergenza, alla quale ha risposto con disponibilità e applicazione. Mi è capitato di trovarmi in situazioni simili, chiedendo a giocatori di adattarsi a ruoli non propri. A volte funziona, altre meno, ma può essere anche un'occasione di crescita. In certi momenti bisogna mettersi a disposizione della squadra, dell'allenatore e dei compagni. Non significa sminuire il giocatore, ma chiedergli di assumersi una responsabilità diversa per il bene collettivo."

Allegri non sembra aver conquistato del tutto la piazza napoletana e i risultati attuali non lo aiutano. Che cosa non funziona in questo Napoli? È giusto mettere in discussione l'allenatore?

"Stimo Allegri per le sue capacità caratteriali e gestionali, dimostrate anche in situazioni difficili. È uno dei migliori allenatori del nostro panorama calcistico, anche dal punto di vista comunicativo. Può non piacere per alcuni suoi modi, ma ha il merito di non nascondersi e di mantenere la propria personalità. Le squadre possono attraversare momenti diversi e non sempre i risultati rispecchiano le aspettative. Credo che adesso serva dare fiducia alla squadra, allo spogliatoio e all'allenatore, cercando di ritrovare equilibrio ed entusiasmo. Il pareggio contro la Lazio era una partita delicata e temevo che un risultato negativo potesse complicare ulteriormente la situazione. La sosta può aiutare a recuperare energie e fiducia. Anche in altri ambienti, come Bergamo, si cerca di sostenere l'allenatore nei momenti difficili, creando le condizioni per ripartire. Sono situazioni che richiedono vicinanza e compattezza."

Che cosa rappresenta per un allenatore avere a disposizione un giocatore come Kevin De Bruyne? E quanto peserebbe un suo eventuale addio al Napoli?

"Dal punto di vista tecnico, avere un giocatore del genere è una fortuna per qualsiasi allenatore. Perdere De Bruyne significherebbe rinunciare a una pedina di grande importanza, non so quanto facilmente sostituibile. Per quanto riguarda le tensioni nello spogliatoio, nella mia esperienza ho vissuto anche situazioni molto accese, ma spesso questi momenti hanno finito per rafforzare i rapporti tra i compagni. Bisogna capire le ragioni di entrambi, parlarsi e avere la responsabilità di lasciarsi alle spalle certe incomprensioni. Anche un insulto o uno scontro possono essere superati, se c'è la volontà di ritrovare serenità. Questo è un compito dell'allenatore, ma anche dei giocatori, che devono capire quanto sia importante ricostruire l'armonia all'interno del gruppo."

Nella sua carriera ha vissuto episodi in cui uno scontro tra compagni si è trasformato in un'amicizia duratura?

"Mi è capitato tante volte di assistere a discussioni molto accese negli spogliatoi, anche a vere e proprie scazzottate. Ricordo, quando avevo 39 anni e avevo appena iniziato ad allenare all'estero, due difensori che si erano picchiati per una sciocchezza. Non dormii tutta la notte, non sapevo come gestire la situazione. Decisi di invitarli a pranzo e poi a cena, cercando di farli parlare. Alla fine, uno è diventato addirittura il testimone di nozze dell'altro. Sono episodi che dimostrano come, a volte, da uno scontro possa nascere un'amicizia destinata a durare tutta la vita. Anche io ho ricevuto e rivolto tanti vaffa durante la carriera: fa parte dell'adrenalina e della vita di uno spogliatoio. L'importante è saper dare il giusto peso a questi momenti e trovare il modo di superarli."