Podcast De Santis: "Non si è ancora capito perché il Napoli abbia preso De Bruyne"

Maurizio De Santis, giornalista di Fanpage, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Non si è ancora capito perché il Napoli abbia preso De Bruyne. Sia chiaro, parliamo di un campione. Ma l'hai preso per fare cosa? Per costruirgli attorno una squadra di giovane, per crescere di più? Perché avevi ambizioni forti per giocare in Europa? Invece non c'è mai stata neppure una collocazione tattica precisa per lui".

"Già Conte fece capire che era stata una scelta del presidente. E ora mi domando, se gli arriva una buona offerta, perché non dovrebbe andare via? Oggi il Napoli ha fatto capire che vuole dimezzare i costi e aspetta gennaio per capire se rifondare subito oppure no. Allora è chiaro che in una situazione del genere, e con una situazione di spogliatoio difficile, l'idea dell'addio non è da escludere".

"Caso Lang? Oriali aveva coperto una serie di carenze strutturali del club, oggi chi c'è al posto suo? Lui era un dirigente a tutti gli effetti. Chi è che fa da filtro tra club e squadra? Il Napoli paga limiti strutturali. Comunque si è fatto un gran caos attorno a questo calciatore. Ma io non parlerei della sua reazione in campo, ci può stare per le tante pressioni. Il vero problema è la gestione del calciatore e il suo post social".