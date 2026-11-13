Podcast Ceccarini su De Bruyne: "Non smentisce Psv, si può fare ma serve accordo! Su Varela..."

Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw, esperto di mercato, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Il Psv è interessato ma da qui a dire che De Bruyne andrà via ce ne vuole. Bisogna capire se ci saranno i margini e la volontà del giocatore. Il Napoli oggi ha in KDB un giocatore importante ma se lui vuole andare via il club non farà le barricate. Di sicuro arriverà un centrocampista, forse due se parte un big. Anguissa va in scadenza e non sta rinnovando. Stesso discorso per Lobotka che però dovrebbe restare fino a giugno".

"Parole De Bruyne? Poteva dire che resta al Napoli e smentire, ma se dice 'vediamo' vuol dire che magari anche lui ha un mezzo pensiero ma ripeto bisogna sempre sedersi e trattare. La mia sensazione è che ci sono spiragli concreti per l'addio".

"Rinnovo McTominay? Il Napoli ci vuole puntare ancora e proverà a fare uno sforzo ma non siamo ancora all'accordo. Si deve continuare a trattare. Prr me può ancora essere il futuro del Napoli".

"Varela? Non è semplice da prendere. Il Monza sta frenando tanto. Se perdono Varela, per loro sarà difficile salvarsi. Lucca potrebbe partire in prestito, non so se oggi un club è disposto a fare un investimento importante. Lang invece può andare via a titolo definitivo, così come Anguissa".