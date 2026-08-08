Podcast Gabriel Jesus-Napoli, da Londra: "Può avere una logica, ma a una condizione"

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Marcotti analizza Gabriel Jesus e Badiashile: promuove il difensore, dubbi sull'attaccante dell'Arsenal.

Gabriele Marcotti, giornalista di Espn Uk, grande esperto di calcio inglese, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

"All'Arsenal ha subito due infortuni importanti che gli hanno tarpato le ali. Da due anni e mezzo contribuisce zero all'Arsenal ma non solo per colpa sua. Ma anche quando sta bene, secondo me non è mai stato facile inquadrarlo. Si sbatte tantissimo, corre tanto, ma non è un centravanti che vede la porta. Al City arrivò da punta ma Guardiola poi lo spostò sulla fascia perché era bravo a fare pressing e un sacco di cose ma non segnava. All'Arsenal poi c'è stata concorrenza come nove.

Pur essendo brasiliano non è molto tecnico. Si sbatte tanto. Forse Allegri come al Milan non ha le idee chiare ma magari se si gioca in contropiede, Hojlund con Gabriel Jesus può avere una logica. Però lui in un attacco a due non ha mai giocato. Va considerato ala o centravanti di manovra e non un bomber. Allegri, ripeto, può trasformarlo in un contropiedista. Tutti però ne parlano bene come ragazzo e a livello di spogliatoio con la sua umiltà. Per me per il Napoli è un'operazione che si può fare solo se si abbassa lo stipendio e si tira la corda con l'Arsenal che ha bisogno di cedere e non crede in lui".

"Badiashile? E' un giocatore fisicamente imponente, non è un mostro di tecnica ma non deve necessariamente esserlo. Al Chelsea è stato sfortunato sia per gli infortuni che per i tanti allenatori avuti che avevano idee diverse. Qualcuno lo ha messo un po' da parte. Il Chelsea deve monetizzare, è sotto sanzione Uefa e rischia una sanzione più pesante se non mettono a posto il bilancio questa estate. Per me il Napoli può fare l'affare. Quando ha giocato, per me non ha fatto male. Con Allegri, Badiashile può far bene. Il prezzo farà la differenza. Ma per me lui può avere un futuro in Italia. Si può riscattare".