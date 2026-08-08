Sky, Marianella: "Gabriel Jesus è straordinario! Ha un solo vero problema"

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Marianella promuove Gabriel Jesus: talento straordinario, ma pesa la fragilità fisica.

Gabriel Jesus continua a essere uno dei nomi più chiacchierati in orbita Napoli. Nel corso dello speciale mercato di Sky Sport, il telecronista Massimo Marianella ha analizzato il profilo dell'attaccante brasiliano dell'Arsenal, sottolineandone le qualità tecniche e spiegando quali potrebbero essere gli ostacoli a un eventuale trasferimento in azzurro.

Marianella: "Il Napoli deve prima creare lo spazio per prenderlo"

"Gabriel Jesus è stata l'idea del Como a gennaio. Hanno provato a strapparlo all'Arsenal, poi è rimasto all'Arsenal. Ha vinto il campionato anche con l'Arsenal, dopo averne già vinti diversi con il Manchester City. Bisogna capire se il Napoli avrà lo spazio per prendere Gabriel Jesus. Io credo che, diciamo così, una sorta di accordo tra le parti, cioè tra il giocatore, la società che ne detiene il cartellino e il Napoli, ci sia. Ma il Napoli ha tre attaccanti: Hojlund, Lukaku e Lucca. Quindi devono esserci le condizioni affinché questa impalcatura che è stata messa su si materializzi.

Per quanto riguarda il giocatore, è fortissimo, straordinario. Nell'ultimo anno di Guardiola al Manchester City, quando erano insieme, ha fatto l'esterno destro. Lui nasce primissima punta, nove verissimo nel Palmeiras, poi l'evoluzione e il modo che ha Guardiola di plasmare un po' tutti i giocatori e portarli da un'altra parte gli hanno fatto vincere un campionato da esterno destro di un tridente d'attacco. Con l'Arsenal, purtroppo, ha avuto un paio di infortuni abbastanza lunghi. È questo il vero problema del giocatore, che negli ultimi anni ha giocato meno di quanto meriterebbe il suo talento perché è un filino fragile."