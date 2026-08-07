Ultim'ora Calciomercato Napoli, rispunta Musso per la porta! Romano: idea concreta, i dettagli

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Il Napoli studia Juan Musso dell'Atletico Madrid, ma un eventuale affondo è legato al futuro di Milinkovic-Savic, che è in uscita.

Un nome nuovo per la porta del Napoli. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club azzurro sta valutando il profilo di Juan Musso, portiere argentino attualmente all'Atletico Madrid e con un contratto in scadenza nel 2028. Per il momento si tratta di un'idea, ma viene definita concreta: il Napoli apprezza il classe 1994, che quando è stato chiamato in causa dagli spagnoli, anche approfittando dei problemi fisici di Jan Oblak, ha fornito prestazioni convincenti.

Tutto legato a Milinkovic-Savic: il Napoli ascolta offerte

Prima di poter approfondire la pista Musso, però, il Napoli deve necessariamente fare spazio nel reparto. La società sta infatti cercando una soluzione per Vanja Milinkovic-Savic ed è disponibile ad ascoltare eventuali offerte per il portiere serbo. Soltanto in caso di uscita potrebbe aprirsi concretamente la strada all'arrivo di Musso. Come sottolineato da Romano, dunque, anche in questo caso la strategia degli azzurri resta strettamente legata al mercato delle cessioni.