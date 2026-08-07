Badiashile-Napoli, Sky: non c’è intesa col Chelsea! Resta distanza sulla formula

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Badiashile, trattativa ancora in salita: il Napoli insiste, Aguerd resta sullo sfondo.

Il Napoli continua a lavorare per Benoît Badiashile, ma i nuovi contatti avuti in giornata con il Chelsea non hanno ancora prodotto l'intesa sperata. Come riferito da Sky Sport, le parti, attraverso anche l'entourage del difensore francese, hanno provato a trovare una soluzione sulla formula dell'operazione. Al momento, però, permane una distanza tra i due club e il confronto odierno non è stato sufficiente per arrivare alla quadra.

Napoli, si insiste per Badiashile: Aguerd resta l'alternativa

Il mancato accordo non dovrebbe comunque determinare l'immediato abbandono della pista: il Napoli continuerà a insistere per Badiashile, provando ad avvicinarsi alle richieste del Chelsea e a trovare una formula condivisa. Sullo sfondo resta Nayef Aguerd, difensore marocchino classe 1996 dell'Olympique Marsiglia, individuato come possibile alternativa. Sul centrale, però, è già in movimento anche la Real Sociedad, che ha avviato una trattativa per provare a portarlo in Spagna.