Flop Napoli, Ryanair ironizza: “Buone notizie per i tifosi: questa settimana non si gioca”

La compagnia aerea scherza sui social dopo l’1-1 tra Napoli e Lazio. Nel mirino la pausa per le nazionali, che permetterà ad Allegri di lavorare.

La sosta per le nazionali arriva in soccorso di un Napoli chiamato a ritrovare certezze dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Il pareggio contro la Lazio non ha infatti risolto i problemi della squadra di Massimiliano Allegri, che potrà sfruttare la pausa per recuperare alcuni degli indisponibili e preparare la ripartenza. A preoccupare è soprattutto la classifica: gli azzurri sono decimi con 15 punti dopo 11 giornate, a nove lunghezze dalla zona Champions. Un distacco importante, ma che l'allenatore non considera ancora impossibile da colmare.

La battuta di Ryanair sui social: “Questa settimana non si gioca”

A ironizzare sul momento del Napoli è stata Ryanair, ormai abituata a commentare con battute e provocazioni le vicende del calcio italiano attraverso i propri canali social. L'account italiano della compagnia aerea low cost ha pubblicato su X un messaggio rivolto ai tifosi azzurri, facendo riferimento proprio alla pausa per le nazionali: “Buone notizie per i tifosi del Napoli: questa settimana non si gioca”.