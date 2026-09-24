Podcast Hojlund in difficoltà, Lobasso: "Difficile contro squadre chiuse..."

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Il giornalista Marco Lobasso è intervenuto in diretta nel pomeriggio a Radio Tuttonapoli.

Qual è il tuo bilancio dopo cinque giornate di campionato e una di Champions? Che momento è per il Napoli?

"Certamente non possiamo e non dobbiamo essere pessimisti. Non dobbiamo assolutamente puntare il dito dopo cinque giornate su Allegri, perché ricordiamo che il Napoli a San Siro vinceva 2-0 e che comunque, con tutte le problematiche e con gli infortuni che ha avuto soprattutto in difesa, è comunque una squadra che a Firenze è passata in vantaggio. Se non ci fosse stata quella, diciamo, un po' una sciocchezza del pareggio della Fiorentina, probabilmente saremmo riusciti a portare a casa quei tre punti così importanti per il morale. Questa pausa sicuramente aiuterà, perché permetterà al Napoli di potersi aggiornare e di riuscire sicuramente a crescere. La crescita di questa squadra è dovuta anche al fatto che, e questo ce lo dobbiamo dire, la rosa non è giovanissima. Quindi, rispetto magari ad altre squadre, il Napoli sta trovando la condizione migliore con un po' di tempo di ritardo. La deve trovare anche perché ci sono degli innesti importanti, come quello di Favasuli, come la crescita di Vergara. Questi innesti, che sono più giovani, devono ovviamente trovare un equilibrio con una squadra che è un pizzichino più avanti con gli anni. Allegri sta lavorando su questo. Questo incrocio è, come dire, la squadra che il Napoli deve trovare in futuro per poter essere competitiva, una squadra da primi posti in Serie A e da fare bella figura in Champions. Allegri sta lavorando su questo, non è una cosa così facile e secondo me la pausa aiuterà il Napoli e non certo scombinerà i piani dell'allenatore."

Hai parlato di Favasuli, che sulla fascia destra può fare quasi tutti i ruoli. Secondo te dove troverà più spazio, al posto di Politano o al posto di Di Lorenzo?

"Sicuramente il sostituto più naturale è di Di Lorenzo, evidentemente. Mi sembra però importante che Favasuli abbia dimostrato che probabilmente può essere una soluzione per Allegri in vari ruoli che non sia solamente il braccetto, ovviamente, di sinistra. Il vice Di Lorenzo che il Napoli ha sempre avuto grande difficoltà a trovare. Quindi, tutto sommato, questa è una notizia molto positiva. Il ragazzo dimostra di essere più forte di quello che ci aspettavamo. Ha dimostrato che aveva segnato con la prima metà, se non fosse che in porta c'era un fuoriclasse di 36 anni che si chiama De Gea e Favasuli aveva portato il Napoli a vincere la partita. Insomma, stiamo parlando di un ragazzo che sta andando molto meglio di quello che pensavamo all'inizio. Quindi ce lo teniamo e, se Allegri è capace di utilizzarlo anche in ruoli diversi, immagino come centrocampista offensivo, a prescindere dal vice Di Lorenzo, ce lo ritroviamo. Anche perché loro sono quelli giovani, ne abbiamo appunto accennato: Vergara, Favasuli, che sono i giocatori che Napoli deve considerare bene perché servono anche un po' ad alleggerire il peso di una squadra un pizzichino più avanti con gli anni. Anzi, ipotizziamo che a gennaio questo ringiovanimento continui, perché è un ringiovanimento che, se fatto bene, può portare all'innesto di questi ragazzi senza il trauma di voler togliere il posto a delle colonne come possono essere Anguissa o come può essere Lobotka, Rrahmani, Politano, per citare i signori che hanno vinto due Scudetti, per esempio."

Qual è il momento della produzione offensiva del Napoli, soprattutto per Rasmus Højlund? Per lui soltanto 15 tocchi in area di rigore avversaria nelle prime sette gare. C'è bisogno del miglior Højlund?

"Certo, se la Fiorentina si arrocca come è successo nella partita scorsa, per l'attaccante diventa veramente un problema. Lo è stato senza dubbio per Højlund. Anche con il Bologna è successo questo: il Bologna giocava con dieci giocatori nell'area della partita e cercava il punto. Insomma, queste squadre le troveremo continuamente. Però va anche detto che se Højlund continua, non è facile naturalmente fare quello che ha fatto nelle prime due giornate, cioè segnare dei gol incredibili a difese schierate, trovando dei gol importanti, importantissimi, contro difese come quella dell'Inter, per esempio. Se lui riuscisse a continuare a fare questi miracoli, tra virgolette, sono gol importanti e si vede che sta veramente facendo quella maturazione da ottimo attaccante a top player che tutti ci auspichiamo, anche legato all'età che lui ha, perché è un giocatore giovane, piuttosto giovane. Allegri questo l'ha capito benissimo e quando mette Lucca è evidente che mette un altro tipo di attaccante. A Firenze sembrava evidente che l'entrata di Lucca, anche un po' prima del normale, servisse per far risalire un po' la squadra. Lucca tende a scendere un po' diversamente da Højlund, tende a fare più sponde. Io penso che anche questo è un esempio di quanto Allegri tenga a questa rosa, di quanto ci creda, a questi 26 giocatori, perché sta dando fiducia a un giocatore come Lucca, molto contestato dalle parti nostre. Sta dando fiducia a questo giocatore, sta dando fiducia a Gilmour, che in parte l'ha ripagata benissimo, sta dando fiducia ai nuovi arrivati, soprattutto a Favasuli. Quindi Allegri sta facendo quello che deve fare. Ha una bellissima rosa, forse un pizzichino è andata con gli anni, e due innesti nuovi che secondo me daranno il più nel periodo che arriverà, quello di gennaio, che è particolarmente importante."