Ufficiale McTominay torna ad allenarsi: il report della SSC Napoli

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Tutto secondo programma. McTominay è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo l'operazione del 6 settembre. Ecco il report ufficiale del club azzurro: "Gli azzurri proseguono gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra".

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