Tuttonapoli Allegri passa al 3-4-2-1? Come può essere il nuovo Napoli dopo la sosta: la formazione

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I quotidiani insistono sul possibile cambio di modulo del Napoli. Durante la sosta Massimiliano Allegri dovrebbe infatti lavorare sul 3-4-2-1, una soluzione alternativa al 4-3-3 utilizzato finora. Un sistema che potrebbe modificare sensibilmente la disposizione degli azzurri e valorizzare caratteristiche e interpreti della rosa. Ma come potrebbe giocare il nuovo Napoli? In difesa, davanti al portiere, il terzetto potrebbe essere composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marín. Sulle corsie esterne spazio a Politano o Favasuli a destra, mentre a sinistra Olivera e Spinazzola si contenderebbero una maglia.

Due play alle spalle di Hojlund

La zona centrale del campo rappresenterebbe una delle principali novità del nuovo assetto. Allegri potrebbe affidarsi a due centrocampisti con compiti di regia e costruzione, in attesa dei rientri di McTominay e Anguissa, che potrebbero diventare pedine importanti nel nuovo sistema. Davanti a loro, il punto di riferimento offensivo sarebbe Hojlund, chiamato a guidare il reparto e a occupare l’area di rigore. Alle sue spalle, invece, ci sarebbe ampia scelta per i due trequartisti: De Bruyne, Vergara, Neres e Alisson rappresentano le principali alternative. Due giocatori alle spalle della punta permetterebbero al Napoli di aumentare la presenza tra le linee e di sfruttare maggiormente la qualità negli ultimi trenta metri.