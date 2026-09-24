Kvaratskhelia: "Napoli decisivo per la mia carriera. Psg? C'erano altre offerte..."

vedi letture

"Quando sono arrivato a Napoli è stato un momento decisivo della mia carriera". Khvicha Kvaratskhelia ha ripercorso così uno dei passaggi più importanti del suo percorso, raccontando alla BBC l'approdo in azzurro nell'estate 2022 e il salto dal calcio russo alla Serie A. "Quando giocavo in Russia, il mio sogno era giocare in un grande club europeo. Quando sono arrivato a Napoli mi sono detto: 'Ora hai una possibilità per dimostrare a tutti di meritare questo livello'".

L'esperienza al Napoli ha rappresentato dunque una svolta per il classe 2001, che in due stagioni e mezzo si è affermato tra i protagonisti del calcio italiano, prima della successiva chiamata del Paris Saint-Germain. Un percorso che Kvaratskhelia ha vissuto anche con la consapevolezza di rappresentare un'eccezione per il calcio georgiano: "In Georgia non avevamo molti giocatori nei cinque grandi campionati, sembrava difficile da immaginare. Ma quando ho iniziato a giocare ho pensato che dovevo dare tutto per puntare a quel livello".

Il trasferimento nella capitale francese, avvenuto nel gennaio 2025, ha segnato un'altra tappa fondamentale della sua carriera. Kvaratskhelia ha conquistato rapidamente un ruolo da protagonista nel Paris Saint-Germain, contribuendo ai successi del club con 28 gol e 20 assist in 87 presenze e conquistando due Champions League con la maglia parigina.

L'esterno georgiano ha raccontato anche il momento in cui ha scelto il PSG, spiegando quanto sia stato determinante il confronto con Luis Enrique e il presidente Nasser Al-Khelaïfi: "Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con il presidente e con Luis Enrique non ho esitato un secondo. Ho detto al mio agente e a mio padre: 'Non parlate nemmeno con gli altri club, io vado lì'".