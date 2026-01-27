McTominay a Sky: "A Torino abbiamo dato tutto, ora vinciamo per cambiare la stagione!"

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato a Sky Sportsoffermandosi sulla sfida di domani contro il Chelsea, ultimo incontro della League Phase di Champions League che deciderà il cammino europeo degli azzurri: "Tutti i match sono importanti ma questo dobbiamo vincerlo assolutamente perché può cambiare la nostra stagione".

Per lei è sempre speciale affrontare squadre di Premier League…

"Certo, ho affrontato molte volte il Chelsea, è sempre speciale. E' una grande squadra con un ottimo allenatore e grandi giocatori, sarà una partita complicata".

La squadra ha assorbito il ko di Torino?

"Certamente. Noi sappiamo di dover sempre migliorare, quello è stato un match difficile contro una squadra forte. Noi abbiamo comunque dato tutto quello che avevamo".

Cosa può fare la differenza domani? L'età media è molto diversa fra le due squadre, peserà di più l'entusiasmo dei giovani o l'esperienza?

"Non so, è una domanda difficile... Quando si scende in campo alla fine la differenza la fa sempre chi gioca meglio".

Come sta il Napoli?

"Stiamo bene e faremo di tutto per vincere la partita, questa è l'unica cosa che conta".