Radio TN Il punto del Direttore: "Divario enorme con la Lazio. Napoli dominante con la settimana tipo"

vedi letture

Nel corso del post-partita di Lazio-Napoli, il direttore Tutto Napoli Antonio Gaito ha commentato la vittoria dei partenopei sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Il divario tecnico è stato enorme, però aggiungiamoci il divario fisico e il divario tattico. Sarri non si può nascondere solo dietro la differenza tecnica, che c'è in tante partite della nostra Serie A ma talvolta chi è inferiore riesce a giocarsela alla pari. La differenza tecnica non giustifica una partita che quasi non c'è stata, il Napoli ha dominato largamente. Poi come accaduto già nelle partite precedenti, il Napoli non ha dilagato anche se lo meritava, veramente non c'è stato confronto, qualsiasi fase di gioco è stata fatta meglio della Lazio.

Sarri ha delle difficoltà nella rosa ma ci aggiungo anche delle difficoltà tattiche: il Napoli costruiva benissimo e usciva sempre sotto la pressione, quando la Lazio ha avuto quelle poche fasi di palleggio il Napoli si è difeso bene, a differenza della Lazio che il Napoli ha sempre aperto con il palleggio. Il primo gol è emblematico, da esterno a esterno, Elmas stringe e si porta dietro Marusic quindi non c'è più nessuno dietro di lui, Spinazzola tutto solo fa gol. Spinazzola poteva anche raddoppiare poco dopo su un'altra situazione simile. Da un lato Sarri ha delle attenuanti, la Lazio è sì inferiore al Napoli, però il divario che si è visto oggi è quasi Serie A - Serie B. Merito al Napoli ovviamente che ha fatto tutte le cose giuste, con la settimana tipo è dominante, la sfida è tenere questo livello quando si giocherà ogni tre giorni. Speriamo in primis di non perdere altri tre giocatori, ci sarà apprensione fino a domani quando usciranno gli esami di David Neres. Il brasiliano è un giocatore chiave in questo momento per mantenere questo livello".