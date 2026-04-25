Podcast Il punto del Direttore: "Finalmente! Visto Alisson? KDB, altro che finito..."

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Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito è intervenuto nel post-partita di Napoli-Cremonese su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Il direttore di Tutto Napoli Antonio Gaito è intervenuto nel post-partita di Napoli-Cremonese su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB:

"Il Napoli che volevamo vedere? Sì, assolutamente, ne avevamo parlato a lungo dei problemi offensivi, di una produzione già bassa che nelle ultime due gare si era quasi azzerata e quindi finalmente possiamo dire finalmente ecco il Napoli che vogliamo vedere, finalmente alcuni giocatori che reclamavamo spazio da tempo a partire da Alisson Santos, finalmente anche McTominay a centrocampo con più spazio davanti a sé, finalmente anche un atteggiamento sempre propositivo perché il Napoli dopo l'1-0 non si è accontentato, forse solo la parte centrale del primo tempo un po' ha lasciato l'iniziativa in mano alla Cremonese che però èdavvero poca roba, poi il Napoli l'ha aggredita di nuovo la partita, l'ha indirizzata, l'ha anche chiusa, quindi il Napoli che vorremmo sempre vedere, capisco che poi il discorso vada sugli avversari perchè la Cremonese credo sia veramente tra le peggiori del campionato, non è nelle ultimissime posizioni solo perché all'inizio è partita bene, ha vinto delle partite, però diciamo che nonostante i limiti dell'avversario abbiamo visto delle luci importanti, un Napoli che esce con più certezze. Oltre a quelle già citsare, possiamo allargare anche a Gutierrez a sinistra, che avevamo detto più volte a destra non convince per niente, a sinistra è un'altra cosa, e l'intesa con Alisson Santos, si muovono molto bene insieme, quindi tante note positive, poi il ruolo di McTominay. nLeggo che Conte dice sì, quello è il ruolo di Scott, allora perché insistere con un Anguissa non in condizione e insistere con McTominay alto in un ruolo che toglieva anche il posto ad Alisson Santos. Conte dice non abbiamo certo scoperto l'acqua calda stasera, io sono d'accordo con lui, però perché non l'abbiamo fatto prima a quel punto se era così scontato? Perché si è insistito con Anguissa che non era certo nelle migliori condizioni. Però finalmente abbiamo visto gli accorgimenti e gli uomini che chiedevamo".

Meglio il Napoli senza i Fab Four?

"Sì, sì, ma possiamo anche tenere il termine Fab Four, mettiamo dentro Allison all'interno di Fab Four (ride, ndr) anche perché per come gioca di Fab Fab Fab c'è Allison, io non capisco come si possa tenere fuori questo ragazzo, ora non per fare polemica anche dopo un 4 a 0, però è un giocatore che veramente a di là della spettacolarità, del fatto che fa divertire tutti, ma è un giocatore fa la differenza, in Serie A, giocatori come Allison Santos non ce ne sono tanti, quindi, per carità la Cremonese non ha neanche piazzato più di tanto questo blocco basso, questo pullman, ma anche se l'avesse fatto, anche quando poi un po' ha provato a farlo, perché nel secondo tempo temendo la goleada un pochino ha abbassato il baricentro e si compattava, ma Allison Santos ne superava due alla volta su quella fascia, comunque metteva al centro palloni di qualità, anche quello su cui arriva la forbice di McTominay, arriva da un altro sprint di Allison Santos, pure quando sono entrati quelli freschi, li superava facilmente,, io leggevo il dato, 10 dribbling che non è da tutti. E' veramente clamoroso averlo tenuto fuori. Anche se dovesse sbagliare la partita è uno che comunque ti allarga tutta la linea difensiva, costringeva Terracciano a stare sempre largo e le mezzali si possono inserire, Gutierrez ha accompagnato tanto la manovra. Poi tornerà anche Anguissa in condizione, senz'altro, si possono attornare, quello che andava fatto dall'inizio secondo me per tenerne sempre uno a riposo inizialmente e cambi pesanti giocando ogni 3 giorni soprattutto. Invece si è andati allo sfinimento con tutti, dall'inizio".

Kevin De Bruyne grande partita avendo più liberta con McTominay a centrocampo?

"Volete farmi arrabbiare (ride, ndr). In settimana abbiamo letto pure bocciatura per De Bruyne, chi l'ha definito finito, chi ha definito che non avrebbe più giocato, abbiamo letto delle cose folli su De Bruyne, il problema del Napoli è De Bruyne. Mamma mia. De Bruyne semplicemente oggi ha fatto il 10% di De Bruyne ed abbiamo visto già un grande De Bruyne, figuriamoci cosa potrà fare con una condizione migliore ed un Napoli ancora migliore e più collaudato. Tutti i corridoi che c'erano lui li ha individuati, anche il fatto di avere Alisson Santos permette a De Bruyne almeno di fare un cambio gioco di qualità e andare sempre destra-sinistra, io sogno sempre di vedere il tridente, Neres, Hojlund ed Alisson Santos, perché lì De Bruyne avrebbe ancora più alternative, perché lui ha bisogno di servire giocatori che sono già lì, esterni veri, deve avere più varianti sul radar".

Sul ritorno di Rrahmani.

"E' il vero insostituibile probabilmente lì dietro, forse andava sperimentato Beukema centrale, però ora non riapriamo la situazione Beukema, perché l'unica cosa forse stonata è Olivera lì sul destro, anche se ha giocato bene pur mettendo il piede sempre lì in maniera strana, rischiando molto pur sbagliando poco. Rrahmani dà fiducia a tutto il reparto, dà sicurezza, è la guida e il leader, si stacca all'indietro per coprire gli altri. Ma non solo ritrovi lui al centro, ma ritrovi anche il vero Buongiorno sul centro sinistro, perché fa fatica da centrale a 3, lo fa però insomma perde molto, lui è un giocatore istintivo, un giocatore che deve rompere la linea, un giocatore che deve andare ad aggredire in avanti, è un giocatore che va al duello a centrocampo, può anche sganciarsi da braccetto, da centrale tutte queste cose non le puoi fare, da centrale tu sei il guardiano degli altri due, devi collassare all'indietro per coprire la profondità, per coprire le spalle, devi fare un lavoro diverso, da centrale è difficile spezzare la linea in avanti, ti prendi un bel rischio perché lasci il buco, molte squadre che giocano col falso nove vogliono proprio che tu vada in avanti per lasciare il buco, tante squadre che non hanno il riferimento alto lì in mezzo usano un falso nome da esca. Da braccetto Buongiorno può far valere l'anticipo, lo strapotere fisico, da centrale devi essere di lettura, cioè da centrale devi essere Albiol per intenderci, quindi piano piano insomma, seppur a fatica, un po' per gli infortuni, un po' per qualche fissa diciamo così di Conte, però piano piano i tasselli stanno andando al posto giusto e magari sono quelle vittorie che chiedevamo che ci confortano un pochino in vista del finale di stagione e in vista di una costruzione di un Napoli l'anno prossimo ancora più forte e credo con Conte in panchina".