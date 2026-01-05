Podcast De Giovanni: "Esiste un Napoli con Lobotka e un Napoli senza! Con l'Inter è decisiva..."

Maurizio De Giovanni, scrittore e giornalista, è intervenuto nel corso del "Bar di TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Il Napoli ha trovato un assetto e lo ha trovato da tempo, anche gli episodi di Benfica e Udinese derivano dal fatto che è venuto meno un interprete sostanziale quale Lobotka. Esiste un Napoli con Lobotka e un Napoli senza Lobotka. Senza di questo calciatore cambia tutto: trattiene palla quando deve trattenerla, verticalizza quando deve verticalizzare... Accanto a lui McTominay svolge un ruolo assolutamente perfetto, a suo agio, quello di mediano box to box. Lobotka è un giocatore fondamentale e mancando a Lisbona e a Udine ha creato due battute d'arresto.

Ma il Napoli ha da tempo trovato il suo assetto, che è questo con la difesa a tre: consente a Di Lorenzo di non sfiancarsi, consente a Politano di poter svolgere un ruolo da centrocampista con il difensore alle spalle e l'attaccante davanti; soprattutto consente a Neres di potersi muovere lungo tutto il versante offensivo, perché Elmas arretra e copre nel momento in cui è necessario. Purtroppo il Napoli ha un problema: non ha alternative nei reparti di centrocampo e attacco, mentre in difesa e sugli esterni si è coperti. Lang, Ambrosino, Vergara, lo stesso Elmas applicato in ruoli diversi, non hanno questa possibilità di essere alternative vere. E questo è grave perché noi ci apprestiamo ad affrontare una partita decisiva a Milano con l'Inter dove non si può perdere, perdendo andresti a cinque punti di distacco senza più scontri diretti. E a questa Inter, che ieri ho visto veramente notevole e impressionante, credo sia molto difficile recuperarli cinque punti. Quindi la partita di Milano è decisiva in un caso, non lo è se riusciamo a strappare un pareggio oppure a vincere".