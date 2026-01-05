Radio TN Pino Daniele, il cognato: "Ricordo sempre forte nella gente, lo amano più di 11 anni fa"

Roberto Giangrande, bassista e cognato di Pino Daniele, è intervenuto nel corso di "Difendo la città" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Non credo che il ricordo di Pino sia flebile. C'è chi si sta adoperando da anni come la fondazione Pino Daniele, gestita da tutti i figli di Pino, è una fondazione onlus e quindi non a profitto economico. Si stanno adoperando per fare una serie di eventi. Forse meno altisonanti sotto l'aspetto della pubblicità e dello spettacolo, ma più mirati al ricordo effettivo di Pino come artista - di quello parlano decine di dischi che ha registrato - e come uomo.

Non credo che ci sia un ricordo flebile, ogni anno vedo un ricordo molto forte e una forte partecipazione della gente comune, che ha scoperto di amarlo molto più di quanto non lo amasse prima di undici anni fa, non so se mi spiego. Le cose che scriveva Pino non erano mai casuali, ma erano sempre dettate da un qualcosa che lui sentiva o prendeva dalla realtà circostante. Non scriveva a caso, tra l'altro ce ne stiamo accorgendo dopo più di dieci anni, anzi dopo più di 30 anni dalle cose che ha scritto a inizio anni '80... scriveva delle cose sia a livello di testo, sia armonico e musicale, che stavano in un mondo avanti rispetto a tante altre realtà".