Podcast Basket Napoli, Coach Magro: "Serve più consistenza, ma giochiamo tanti minuti"

Alessandro Magro, coach del Basket Napoli, è intervenuto nel corso di "Tutto Basket Napoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli.

Stiamo vedendo giocatori come Flagg, come Rasir Bolton e come El Amin vivere la loro stagione peggiore dal punto di vista delle percentuali da tre. Secondo te qual è la motivazione? "La qualità dei tiri incide sulle percentuali dei giocatori nelle stagioni. A livello singolo in Rasir Bolton rispetto agli anni passati sta avendo molto di più la palla in mano, dipende, anche nell'ultima partita sono tiri dal palleggio, quindi la percentuale e il coefficiente di difficoltà di quel tiro è sicuramente più alto. Savion Flagg in questo momento sta sbagliando dei tiri, ma sono dei tiri ben costruiti, come sono stati i tiri di El Amin, per esempio, sia a Udine che a Varese. Quindi la verità sta sempre abbastanza nel mezzo. È ovvio che tirare da tre punti in transizione, dopo il rimbalzo d'attacco, il tiro ha più alta percentuale possibile, è anche vero che il nostro gioco fa sì che ci siano tanti che attaccano, che possono arrivare al tiro, la circolazione di palla è così fluida per permettere ai giocatori di essere completamente aperti, quindi diciamo che la verità sta un po' nel mezzo".

Flagg e Simms, l'impressione è che a volte ci sia un po' di disconnessione e che non ci sia quella cattiveria o concentrazione necessaria in alcuni momenti del match: "Quello che posso dire è che dobbiamo riuscire a trovare la capacità di rimanere per più minuti consistenti sul campo, sono sovraesposti in termini di minuti, quindi non è facile giocare così tanti minuti, essere sempre presenti a ogni possesso. Ci è mancato secondo me, ma non da parte solo di questi due giocatori, la capacità di prendere i rimbalzi nei momenti importanti. Quello che ho fatto in attacco e in difesa è stato purtroppo non portato per quella cattiveria agonistica e come dici tu, presenza nel completare il possesso. Io ho visto almeno quattro volte che loro abbiano segnato canesti da tre punti dopo il rimbalzo, sono quelli che poi hanno nel computo della partita deciso l'esito della gara. Su questo sicuramente dobbiamo migliorare. La nostra priorità è quella di provare a distruggere i blocchi, se non c'è blocco non c'è cambio, purtroppo però quando giochi per 40 minuti quella difesa contro una squadra che ti costringe a giocare in quel modo. Cioè, nessuno ci ha obbligato a farlo, ma pensavamo fosse la scelta migliore, infatti abbiamo tolto tantissime cose a Varese giocando di cambi sistematici. È ovvio che poi la voglia di andare sotto sul pick and roll per rallentare la possibilità dei loro lunghi di slippare ci ha fatto perdere la pressione sulla palla che invece doveva e dovrebbe essere la priorità".