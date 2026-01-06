Ultim'ora Lucca-Benfica, c'è un grande ostacolo. Romano: "Vi spiego la situazione"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, tramite un video sul suo canale YouTube ha parlato della possibile cessione di Lorenzo Lucca da parte del Napoli: "Per quanto riguarda il discorso Lorenzo Lucca, ci risulta che il Porto non sta lavorando a un'operazione, ma il Benfica sì. Il giocatore piace tanto al Benfica, al direttore Mario Branco, a José Mourinho. Qualcuno all'interno del Benfica ha un po' la sensazione che poi i club italiani arriveranno a rovinare i piani, i lusitani sognano il colpo Lorenzo Lucca in attacco, però c'è da tenere in considerazione anche i numeri e non soltanto la concorrenza.

La grande difficoltà di questa possibile operazione è da una parte la struttura: il Napoli che deve riscattarlo e deve reimpostare la stessa formula con il Benfica; ma l'ostacolo più grande è lo stipendio di Lucca, che per i parametri del Benfica è un po' fuori budget. Vedremo se poi dopo i numeri potranno quadrare, ma il club portoghese è sicuramente molto interessato a Lucca. È ancora presto su Lucca, potranno arrivare tante squadre perché il mercato degli attaccanti è ancora in una fase embrionale".