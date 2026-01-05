Podcast Ex fisioterapista Napoli: "Condizioni Neres? Ecco i possibili tempi di recupero"

Giovanni D'Avino, ex fisioterapista del Napoli, è intervenuto nel corso del "Bar di TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Condizioni Neres? Ho visto un frame dell'infortunio scrollando sul web: lui in un cambio di passo ha accusato questa distorsione alla caviglia. Ho visto anche che nel ritorno al Napoli era in stampelle. Questo fa capire che non è stata una cosa di poco conto. È un tassello importante in virtù della sfida di domenica con l'Inter, senza valutare quella di mercoledì contro il Verona.

Se dovesse essere una semplice distorsione, è chiaro che potrebbe saltare la gara di mercoledì ma anche quella di domenica. Queste sono anche sensazioni. Nella mia esperienza ho visto anche giocatori con caviglie gonfie in maniera importante e nel giro di qualche giorno hanno recuperato, viceversa giocatori che magari avvertivano solo fastidio senza gonfiore alla caviglia e non riuscivano ad avere una performance completa, e i tempi si allungavano. Bisogna vedere se è una distorsione di primo o di secondo grado. Un giocatore rientrato con le stampelle un po' di preoccupazione la dà, però siamo fiduciosi. Mi ha impressionato il fatto che lui dopo qualche secondo si sia seduto a terra perché aveva avvertito dolore. Però almeno sfatiamo il fatto di un infortunio muscolare, ci sta che un giocatore possa avere una distorsione alla caviglia che sono infortuni più gestibili e frequenti. Speriamo che il nostro brasiliano sia in forma per la partita di domenica, altrimenti sarà Conte a trovare le giuste contromisure".