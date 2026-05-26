Podcast Italiano o Allegri? Laudisa: "C'è un aspetto che inciderà sui tempi della scelta"

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Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Il collega Vincenzo D'Angelo ha scritto di Thiago Motta come possibile opzione per il Napoli. Non c’è il rischio di un “Garcia bis” dopo Conte? “Al di là degli errori, sono anche situazioni di mercato differenti. Questo Napoli oggi alletta molto dal punto di vista tecnico. Le candidature di Allegri, Italiano e dello stesso Thiago Motta dimostrano che De Laurentiis non deve inseguire nessuno. Allegri rappresenta la garanzia del tecnico plurivincente, mentre Italiano può dare continuità a un’idea di gioco offensiva e spettacolare”.

Credi che De Laurentiis abbia già in mente un favorito?

“Non sono nella sua testa, l’imprevedibilità è uno dei suoi marchi di fabbrica. Vuole parlare con i candidati, guardarli negli occhi. Al di là dei curriculum, conteranno molto empatia e feeling”.

Quale potrebbe essere l’aspetto decisivo nella scelta finale?

“Italiano, per carattere e indole, è quello che si avvicina di più a Conte. È un sanguigno, lavora tanto sull’aspetto caratteriale del gruppo. Thiago Motta è più introverso, ma ha dimostrato qualità importanti nonostante il fallimento alla Juventus. Su Allegri conosciamo tutti le capacità”.

Quindi pensi che la scelta sia già stata fatta?

“Io ho l’impressione che lui abbia già un’idea in testa. Forse non una scelta fra tre, ma fra uno o due nomi. Italiano è sotto contratto con il Bologna, mentre Allegri è libero e potrebbe incontrare subito De Laurentiis. Questo può incidere anche sui tempi”.

Thiago Motta accetterebbe Napoli dopo l’esperienza negativa alla Juventus?

“Sicuramente quell’esperienza può aiutarlo a cambiare certi atteggiamenti e a essere più attento. Ma siamo ancora in una fase interlocutoria. C’è poi un dettaglio importante: Manna ha già lavorato sia con Allegri sia con Thiago Motta alla Juventus”.