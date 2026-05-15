Podcast Futuro Conte, Laudisa: "Serve prudenza, un anno fa c'era idea poi sbagliata"

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Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Questa secondo te sarà la penultima di Conte sulla panchina in Napoli?

"Preferisco non sbilanciarmi, né in senso positivo né in senso negativo, però non do per scontato che Conte lasci il Napoli. L'abbiamo già visto un anno fa, il licenziamento era disegnato per un'uscita di scena dell'allenatore e invece poi è rimasto. Quindi aspettiamo, così come si è parlato a lungo in queste settimane dell'azienda di Giovanni Manna, ma le ultime indicazioni mi fanno capire che invece il manager resterà ancora con De Laurentiis anche per la prossima stagione."

Il nome di Maresca ti sembra adatto per il calcio italiano?

"Ma è suggestivo che Maresca ritrovi la luce in Italia dopo un inciampo a Parma, perché la sua prima esperienza parmigiana non fu delle più brillanti, poi però l'abbiamo visto su tutte le teste ben più croccanti. Sicuramente è un'ipotesi interessante, però attenzione anche al nome di Sarri, dello stesso Sarri, perché c'è stato un riavvicinamento. Come al solito, le cortine fumogene della Venti si portano su tante strade, troppe strade e si rischia di fare confusione."

Guardando un po' alla confusione dell'ultimo turno, comunque ci sarà questa bella battaglia per l'Europa.

"Diciamo che la Juventus ha più soldi in mano dopo la vittoria di Lecce. Per quello che riguarda le altre, almeno non ci sono nervi in questi giorni, però la squadra dei nerazzurri ha un vantaggio, quello del regolamento, perché avendo i risultati migliori nel confronto con tutte le rivali, Roma e Como, se anche si dovesse arrivare a pari punti, si garantirebbe la qualificazione in Champions. Ecco perché lascio un margine di vantaggio al Milan, nonostante in questo momento sia la squadra che si sta rendendo meno sul campo per le ultime prestazioni."