Podcast Rafa Marin, dalla Spagna: "Era convinto di tornare più forte al Napoli per fare il titolare"

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Grande attesa per la partita di questa sera tra Villarreal e Napoli. Tanti i temi trattati nel corso della vigilia. Jorge Garcia, caporedattore di Diario As, è intervenuto a Radio Tuttonapoli per parlare di tutti i temi della partita.

"Il Villarreal sta faticando a raggiungere il livello dello scorso anno, ma sta crescendo. Perez è un allenatore moderno, interessante, sta facendo molto bene. Lui non vuole che la sua squadra faccia tante cose, a poche e fatte bene. Contro il Real Madrid il Villarreal ha dimostrato di essere una delle quattro migliori squadre del campionato spagnolo".

"In Spagna sanno bene che questo non è lo stesso Napoli di Spalletti, ma qui c'è sempre grande rispetto perché stagione dopo stagione finisce quasi sempre tra le prime quattro e gioca la Champions. Con Allegri lo stile di gioco è un po' diverso ma ci sono giocatori importanti. Vedi De Bruyne. Per il Villarreal sarà una partita dura, in casa si soffre spesso con le big in Champions".

"Rafa Marin? Mi aspettavo potesse fare il titolare a Napoli. Parlando col suo entourage, lui aveva grande fiducia di essere protagonista. La scorsa stagione era stata importante per costruire anche una forza mentale e lui sapeva che in Italia poteva tornare più forte e così è stato. E ora può anche sognare la nazionale spagnola".