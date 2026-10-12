ADL: "De Bruyne? Con Allegri si lavora alla perfezione! Cedere il Napoli? Se qualcuno paga i miei 25 anni di sforzi..."

De Laurentiis a 360 gradi: tra futuro del Napoli, Champions, De Bruyne, Allegri, calcio italiano e possibile cessione del club

Dopo il riconoscimento ricevuto dal CONI con la consegna del Collare d’Oro, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista al TG5 affrontando diversi temi legati al Napoli e al calcio italiano. Il presidente azzurro ha parlato dei suoi 25 anni alla guida del club, del nuovo corso istituzionale con Giovanni Malagò, della stagione degli azzurri, di Kevin De Bruyne, di Massimiliano Allegri, della sfida di Champions League contro il Villarreal e anche dell’ipotesi di una futura cessione della società.

De Laurentiis: “Ventcinque anni col Napoli, ma c’è ancora molto da fare”

Il presidente ha ripercorso il lungo percorso alla guida del club azzurro: “Sono 25 anni, non dico 25 anni... Oddio, dalla prima volta che mi interessai al Napoli sono 25 anni. La prima volta non sono riuscito a comprarlo e l’ho dovuto rilevare soltanto dal fallimento perché dopo la mia prima offerta fallirono. Sono 25 anni, un quarto di secolo molto impegnativo, importante, ma c’è ancora molto da fare nel calcio”.

“Con Malagò bisogna cambiare molte cose”

De Laurentiis ha poi parlato del futuro del sistema calcio: “Spero che con Giovanni Malagò si riusciranno a modificare molte cose, ma bisogna sedersi con Ceferin ed Infantino perché il calcio non è solo un fattore nazionale, ma mondiale. Bisogna che tutti abbiano rispetto per i tifosi che ogni squadra rappresenta. Anche con i calendari, con la quantità di partite... gli atleti hanno troppe partite sulle spalle e bisogna stare molto attenti alla loro salute, si infortunano in continuazione. Anche noi durante queste tre settimane abbiamo avuto tre infortunati che non è poco”.

De Laurentiis su De Bruyne e Allegri: “Con lui si lavora in maniera perfetta”

Il presidente ha riservato parole importanti a Kevin De Bruyne e Massimiliano Allegri: “De Bruyne? L’iniezione di fiducia nel calcio te la dà il gioco stesso, i tuoi tifosi. Lui in Belgio si è caricato, ha avuto gare di grande successo e abbiamo anche noi usufruito di questa sua forma. Allegri è un grande tutelatore di spogliatoio, sa amministrare bene tutti i calciatori, con lui si lavora in maniera perfetta”.

Sul campionato ha aggiunto: “È un campionato dove tutti si sono rafforzati, ha visto la sorpresa del Frosinone, no? Anche il Cagliari è una squadra solida, l’abbiamo visto anche ieri sera in partita. Io dico ‘piatto ricco, mi ci ficco’. Pensa che squallore sarebbe se si assistesse, come si è assistito troppo, ad un campionato dove la classifica a sinistra è un campionato a sé e quella a destra è un campionato per non retrocedere. Io l’ho sempre contestato questo fatto, ho sempre detto che bisogna rafforzare tutti quanti, come in Inghilterra, altrimenti i campionati sono un po’ falsati e a me le cose falsate non sono mai piaciute”.

Villarreal-Napoli, De Laurentiis: “Mai fare pronostici”

Spazio anche alla sfida di Champions League contro il Villarreal: “Sono partite a sé stanti, sono partite dove ci sono tre risultati possibili, ovvero sconfitta, pareggio o vittoria. Ci sono condizioni ambientali, momenti positivi e momenti che non riesci a spiegarti come successo a noi l’altro anno, dove siamo arrivati in una posizione assurda, impossibile per uno che poi arriva secondo in campionato”. De Laurentiis ha poi aggiunto: “Mai fare pronostici, poi lei lo sa che io sono di origini napoletane, sono estremamente scaramantico. Io dico sempre ‘Che vinca il migliore, ovvero noi’”.

De Laurentiis apre a una futura cessione del Napoli

Il passaggio più significativo dell’intervista ha riguardato il futuro della proprietà. De Laurentiis ha dichiarato: “Io le faccio una domanda: secondo lei c’è qualcuno capace di pagare i miei sforzi di un quarto di secolo? Non lo so, ma se c’è si faccia avanti, poi verificheremo e valuteremo”. Il presidente ha poi rivendicato il percorso compiuto dal club negli ultimi vent’anni: “Io quando sono arrivato, il Napoli non esisteva più. Io ho preso dalle ceneri una denominazione e quindi l’avrei potuto chiamare ‘Partenope’? L’avrei potuto chiamare in altro modo? No, io per rispetto ai napoletani e al grande protagonista del calcio mondiale che solo Napoli ha avuto che è Maradona, l’ho continuata a chiamare Società Sportiva Calcio Napoli”.

Infine un passaggio su Giovanni Malagò: “Si poteva evitare tutto quello che è successo attorno a lui. Ma questa è l’Italia delle invidie, del malcostume e delle persone che non ti perdonano il successo e l’intelligenza. Questo è grave”.