CdS, Gallo: “Lucca via? Dipende da 2 fattori, ma emergenza infortuni sia da monito…”

Il giornalista ed editorialista del Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Infortunio Lobotka? La situazione ormai è precipitata. E’ rimasto solo McTominay come centrocampista più Elmas e Vergara. Conte dovrà fare di necessità virtù. L’emergenza è cronica. Contro la Juve secondo me giocherà Elmas, non ci sono grosse alternative”.

Fischi a Lucca? E’ cambiato il rapporto dei tifosi con le proprie squadre, questo non avviene solo a Napoli. C’è una grande insofferenza, abbiamo visto anche la Fiorentina e le lamentale di Dzeko. Anche in Inghilterra. Ormai si cerca solo l’eccellenza e la perfezione. Lucca ha segnato ieri. La testa fa tanto nello sport, basta vedere cosa è successo a Lang e a Neres. Lui attraversa un momento complesso, ma non si può pretendere da lui che diventi un altro calciatore. Quando un giocatore ha delle difficoltà, anche ambientali, le possibilità di sbagliare aumentano e raddoppiano.

Cessione a gennaio? Dipende da due fattori: come e quando tornerà Lukaku e come vorrà giocare Conte. Se giocherà con un solo centravanti o con due punte, nel secondo caso Lucca non può essere ceduto. Poi è in giocatore che comunque serve. Se lui dovesse tornare a giocare con un solo centravanti, Lucca diventerebbe il terzo e creerebbe qualche scompenso. Però quello che è successo a centrocampo in queste settimane dovrebbe servire da monito: bisogna stare attenti a liberarsi dei calciatori visti i tanti infortuni che possono esserci”.