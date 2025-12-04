Pavarese lancia Vergara: “Ha dimostrato di poter far parte del Napoli”
Gigi Pavarese, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso di "Difendo la Città" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "La partita con il Cagliari serviva soprattutto per dare minutaggio a coloro i quali avevano avuto poche opportunità. Allo stesso tempo era un banco di prova per convincere alcuni che abbiamo dei giocatori molto forti. Vergara ha dimostrato di poter far parte tranquillamente di questa squadra. La gara di ieri ha dato anche conferme sul recupero definitivo di Spinazzola.
Mercato? Quando arrivano grandi società come il Napoli interessate ai giocatori si tende sempre ad alzare i prezzi. Credo che Manna abbia già messo in essere le intenzioni della società e di Conte".
