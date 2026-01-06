Podcast Lucca-Benfica, Tmw: "Difficile per due motivi. Raspadori verso la permanenza"

Lorenzo Di Benedetto, vicedirettore Tmw, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Lucca? Se il Napoli vuole cederlo in prestito, col Benfica in pole, dovrà riscattarlo subito dall'Udinese. Il Benfica c'è, prenderebbe Lucca in prestito, però non sono molto convinto di questa operazione e non credo lo sia anche il Napoli per due motivi: Lucca al Benfica non avrebbe la certezza di giocare, tra l'altro in un club straniero, e poi Conte non è ad oggi dell'idea di lasciarlo partire. A meno che non arrivi un altro giocatore. Lukaku tra l'altro non ci dà certezze per il suo rientro.

Raspadori? In questo momento è più vicino alla permanenza all'Atletico che parte ora per l'Arabia per la Supercoppa, e quindi è tutto rimandato. Il giocatore è partito con la squadra e comunque non è così convinto di lasciare la Spagna e Simeone se lo terrebbe volentieri. Solo una grande offerta o una rottura al momento non prevista cambierebbe le cose. A me comunque sembrava strano che il Napoli tornasse su un giocatore venduto sei mesi fa. Poi è chiaro che magari ci pensi perché Raspadori conosce bene l'ambiente e Conte, ma a Napoli non giocava e non pensi lasci l'Atletico per tornare dove era andato via con il Mondiale alle porte. L'Atletico comunque lo cederebbe solo a titolo definitivo".