Radio TN Lucca flop, ma l’ambiente lo aiuta? Il dibattito divide gli opinionisti di PassioNapoli

Il rendimento di Lorenzo Lucca e il suo rapporto con la piazza azzurra al centro del dibattito a PassioNapoli su Radio TuttoNapoli.

Il caso Lorenzo Lucca non riguarda più soltanto il rendimento in campo, ma coinvolge anche atteggiamenti, pressioni e responsabilità, riaprendo il dibattito sul rapporto tra la piazza napoletana e i propri calciatori. Durante l'ultima puntata di PassioNapoli, trasmissione in onda su Radio TuttoNapoli, Nicola Luongo e Guido Gaglione hanno espresso due interpretazioni differenti della vicenda. Luongo, pur riconoscendo le difficoltà dell'attaccante, ha sottolineato il peso dell'ambiente: “Lui non ha fatto bene, però la città di Napoli e i tifosi del Napoli non hanno aiutato Lucca”. L'opinionista ha poi richiamato una tendenza che, a suo avviso, si ripete ciclicamente nella storia azzurra: “Noi in questa piazza abbiamo ciclicamente bisogno di prendere qualcuno a cui tirare i ‘cuppetielli’. Meret era preso costantemente di mira ed oggi è esente dal tiro a bersaglio perché c'è Lucca che ha preso il suo posto. Prima di Meret c'era Milik, vi ricordate Milik? ‘Palo della luce’, meme e cose simili. Il polacco ha fatto i suoi errori, ma era un giocatore che a confronto ad altri era delizioso”. Un discorso esteso anche a Lorenzo Insigne, altro esempio di un rapporto complicato con una parte della tifoseria: “Un ragazzo di Napoli che con la maglia azzurra ha fatto più gol di Maradona, ma attirava a sé un astio spaventoso”.

Gaglione: “Quello che infastidisce è l'atteggiamento”

Di tutt'altro avviso, almeno in parte, Guido Gaglione, che ha individuato proprio nei comportamenti del centravanti un elemento determinante nelle reazioni della tifoseria: “Quello che credo tocchi davvero il tifoso, quello che infastidisce, è quell'atteggiamento non proteso verso la gente, un po' astioso, un po' ribelle, quello che finisce per alimentare polemiche e penalizzare la squadra”. Per il giornalista, dunque, le responsabilità di Lucca non possono essere messe sullo stesso piano di quelle dei calciatori che in passato hanno vissuto situazioni analoghe. Due letture differenti che alimentano un interrogativo sul rapporto tra Napoli e i suoi giocatori: la critica calcistica rischia troppo spesso di trasformarsi in accanimento oppure sono gli atteggiamenti dei singoli a innescare determinate reazioni? Da Milik a Meret, passando per Insigne fino ad arrivare a Lucca, il dibattito resta aperto.