Canovi sul Napoli: "Sta deludendo, prima era secondo e ora -14 dalla prima"
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"Il Belgio è una grande squadra. Le grandi squadre nascono da un grande centrocampo e il Belgio lo ha. In Nazionale si vede il vero De Bruyne, noi abbiamo contrapposto calciatori che non possono certo essere considerati di pari livello. L'Italia è una squadra che esprime i valori del calcio italiano, guardate anche sul piano fisico: il Belgio ci ha sovrastato". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi a proposito della sconfitta dell'Italia contro il Belgio. E poi ha parlato anche del momento che sta vivendo in stagione la squadra allenata da Allegri.
Torna la Serie A, la Lazio sorprende. E il Napoli delude.
"Che il Napoli deluda mi sembra evidente, è a quattordici punti dalla prima. Parla la classifica. Non bisogna dimenticare che il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo. La Lazio è la sorpresa e sta offrendo prestazioni importanti, ma deve ancora affrontare le squadre più forti. Tranne la Juve che per me è l'altra grande delusione di questo campionato".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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