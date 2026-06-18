Podcast Lukaku può restare? Fasano: "Meglio puntare solo su Hojlund, insieme dico di no"

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Alfonso Fasano, giornalista di Rivista Undici, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno

Alfonso Fasano, giornalista di Rivista Undici, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "VIcario? Sarebbe un investimento molto significativo. Se il Napoli decide di andare sul portiere titolare del Tottenham significa che intende affidargli le chiavi della porta. Per questo credo che un eventuale arrivo di Vicario porterebbe inevitabilmente a una rivoluzione del reparto. Vorrebbe dire aprire un nuovo ciclo e valutare la cessione di almeno uno, se non entrambi, tra Meret e Milinkovic-Savic. Parliamo di un portiere che in Premier League si è imposto subito ad altissimi livelli e che, senza Donnarumma, sarebbe probabilmente il principale candidato per la porta della Nazionale italiana."

Lukaku può restare oppure il suo futuro è lontano da Napoli?

"Molto dipenderà dalle valutazioni della società e dell'allenatore. Se però dovessi ragionare in termini tecnici, la mia risposta sarebbe abbastanza provocatoria: il vero centravanti sul quale costruire il futuro è Rasmus Hojlund. È lui il giocatore che va valorizzato. Ha potenzialmente numeri da grande attaccante e va messo nelle condizioni ideali per crescere."

Se Lukaku dovesse partire, chi vedresti bene accanto a Hojlund?

"Se devo fare un nome, dico Moise Kean. Mi piace molto la sua evoluzione. Negli ultimi anni è diventato un centravanti più completo, ma mantiene la capacità di adattarsi a più ruoli offensivi. Potrebbe giocare accanto a Hojlund, ma anche agire da seconda punta o da esterno offensivo a seconda delle esigenze tattiche. Tra i profili italiani attualmente disponibili è uno di quelli che mi intrigano maggiormente per il Napoli."