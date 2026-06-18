Ultim'ora Gila rompe con la Lazio! Rai: 'no' al Bournemouth, vuole il Napoli! Confermata l'offerta

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Mario Gila è il nome più caldo per il calciomercato del Napoli: ha rotto definitivamente con la Lazio e rifiutato le avances del Bournemouth.

La volontà di Mario Gila è sempre più chiara: il difensore spagnolo vuole il Napoli. A rivelarlo è Ciro Venerato, che ai microfoni di Rai News 24 ha parlato di un vero e proprio braccio di ferro tra il centrale della Lazio e il club biancoceleste. Durante un recente incontro con la dirigenza laziale, l'agente Alejandro Camano avrebbe spiegato che il giocatore considera conclusa la propria esperienza a Roma e desidera approdare in un club in grado di lottare per traguardi importanti. La prova più evidente sarebbe arrivata dal rifiuto opposto a possibili destinazioni alternative, tra cui il Bournemouth in Premier League: Gila avrebbe infatti espresso una chiara preferenza per il Napoli.

Gila, resta ampia la forbice tra Napoli e Lazio

Nel frattempo resta la distanza tra le società. Lotito continua a chiedere circa 30 milioni di euro, con l'obiettivo di incassarne almeno 25, mentre il Napoli non intende spingersi oltre i 15 milioni. Forte della volontà del giocatore, il club azzurro attende sviluppi, ma sarebbe pronto a valutare altri obiettivi qualora la trattativa non dovesse sbloccarsi.