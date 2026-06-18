Repice: “Diego non avrebbe mai fatto come Messi: la maglia dell’Argentina è sacra!”

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Repice: “Maradona era diverso da Messi, quella scena in Qatar non la dimentico”.

Intervenuto ai microfoni della Rai, il radiocronista Francesco Repice ha espresso il suo pensiero sul confronto tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi, soffermandosi su un episodio avvenuto durante la premiazione del Mondiale in Qatar 2022: "Attenzione a non vendersi, io quella roba lì in Qatar, quel vestito messo sulle spalle di Messi con la maglia numero 10 dell'Argentina, non me lo scordo mai. Messi doveva dire: 'Non me lo metto'.

Vallo a fare con Maradona, vedi che ti succede. Diego aveva iniziato ad andare contro Infantino, contro Blatter, contro tutti quanti, non è stato seguito. Ecco perché Diego è stato molto, molto di più. Quella roba lì vista in Qatar è una cosa che non si può guardare. Il famoso mantello. Perché sull'Albiceleste, numero 10, la maglia è una cosa sacra. Adesso io sarò vecchio, sarò quello che vi pare, ma la maglia non si tocca!".