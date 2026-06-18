Repice: “Diego non avrebbe mai fatto come Messi: la maglia dell’Argentina è sacra!”
Intervenuto ai microfoni della Rai, il radiocronista Francesco Repice ha espresso il suo pensiero sul confronto tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi, soffermandosi su un episodio avvenuto durante la premiazione del Mondiale in Qatar 2022: "Attenzione a non vendersi, io quella roba lì in Qatar, quel vestito messo sulle spalle di Messi con la maglia numero 10 dell'Argentina, non me lo scordo mai. Messi doveva dire: 'Non me lo metto'.
Vallo a fare con Maradona, vedi che ti succede. Diego aveva iniziato ad andare contro Infantino, contro Blatter, contro tutti quanti, non è stato seguito. Ecco perché Diego è stato molto, molto di più. Quella roba lì vista in Qatar è una cosa che non si può guardare. Il famoso mantello. Perché sull'Albiceleste, numero 10, la maglia è una cosa sacra. Adesso io sarò vecchio, sarò quello che vi pare, ma la maglia non si tocca!".
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