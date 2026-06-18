Gila, ultimatum alla Lazio! Venerato: "O cala il prezzo o il Napoli ha pronta l'alternativa"

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Il Napoli vuole Mario Gila per la difesa, ma le strade del calciomercato sono infinite: sul taccuino di Manna c'è anche Gatti della Juventus.

Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, ma non intende partecipare a lunghe aste. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato a Rai News 24, è in corso un vero e proprio braccio di ferro con la Lazio per il difensore spagnolo, individuato come uno dei rinforzi prioritari per la retroguardia. L'agente del calciatore avrebbe comunicato al club biancoceleste che il suo assistito considera conclusa la propria esperienza a Roma. Non solo: Gila avrebbe respinto anche l'ipotesi Bournemouth, ribadendo la volontà di trasferirsi al Napoli.

Gila il preferito, ma il Napoli ha l'alternativa: è Gatti

Gli azzurri, però, hanno fissato i propri limiti. Se la Lazio non abbasserà le richieste economiche per il cartellino dello spagnolo, Giovanni Manna sarebbe pronto a cambiare obiettivo. L'alternativa principale porta a Federico Gatti della Juventus, profilo già seguito in passato e tornato d'attualità nelle ultime ore. Il messaggio alla Lazio è chiaro: il Napoli aspetta, ma non all'infinito.