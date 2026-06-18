Radio TN Caiazza: "Bisogna capire se ciclo Meret è finito, io prenderei Vicario"

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Caiazza a Radio Tutto Napoli: “Gila vicino al Napoli, Vicario sarebbe un grande colpo”

Salvatore Caiazza, giornalista, capo allo sport del quotidiano Il Roma, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Gila si avvicina? Beh, secondo me sì, secondo me ci sono tutte le premesse che il 25enne difensore spagnolo metta la maglia azzurra nella prossima stagione, lo dicevi tu per quanto riguarda il contratto di scadenza e soprattutto per la volontà del calciatore che ha voglia di esibirsi, non che la Lazio non sia una grande squadra, è una grande piazza, però hanno ambizioni diverse, giochi la Champions, giochi ormai da anni in un Napoli che punta sempre al vertice, due scudetti in due anni, quindi secondo me ci sono tutte le premesse per poterlo portare a casa, naturalmente devi pagare i 15 milioni ma ci stanno tutti perché parli di un ragazzo che è del 2000 e quindi è un valore aggiunto all'età."

Manna che ragionamenti sta facendo sulla difesa? Perché ne sono tanti e tutti forti.

"Io credo che con tutti i chiari di luna che sono stati vissuti l'anno scorso e ci assicuriamo che non accadano più infortuni a raffica, ripetizione, due a partita, anche tre a volte, comunque devi fare il gioco delle coppie. Comunque ogni ruolo deve avere un alter ego che non di pari livello ma un 5-10% in meno e quindi credo che soprattutto dovresti fare la difesa a 4 come noi tutti auguriamo e hai bisogno di doppi ruoli, perché altrimenti non riesci a mantenere quello che poi è l'equilibrio di tre competizioni, perché ricordiamo che il Napoli deve fare tre competizioni e soprattutto in Champions deve avere la forza di andare avanti e quindi servono dei titolari e delle valide alternative."

Non la vedi quindi come una sorta di bocciatura per Beukema oppure un'eventuale cessione di Buongiorno?

"Io non credo che Buongiorno vada via, non lo credo. Più Beukema che vada ceduto va in prestito ma non vedo la bocciatura di Buongiorno, anche perché Buongiorno non ha mai avuto l'opportunità, una volta si è fatto male, poi una volta ha perso il posto . Comunque non può essere diventato un giocatore normale pagato 40 milioni dopo quello che ha fatto al Toro, secondo me deve avere la fortuna di trovarsi in una stagione dove non si fa male, perché al Toro non si è mai fatto male e purtroppo qui ha patito le pene dell'inferno."

Vicario sarebbe un gran colpo per il Napoli?

"Allora Meret per me è forte, è stato comunque uno dei protagonisti dei miei soggetti, però secondo me bisogna poi capire se è finito un ciclo, che comunque questo ragazzo sono otto anni che viene sempre messo sul banco degli imputati sistematicamente, a volte poi c'è pure voglia di cambiare. Personalmente Vicario io lo prenderei perché secondo me è un ottimo elemento, è cresciuto con il Tottenham ma grazie all'ultima stagione dove hanno fatto male praticamente tutti."