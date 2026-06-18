Sorpresa in difesa: scatto per Molina dell'Atletico, idea scambio con un azzurro

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Calcimercato Napoli, arriva Nahuel Molina? L'ex Udinese, oggi all'Atletico, piace ad Allegri dai tempi della Juventus. Le ultime

Il Napoli guarda con attenzione al mercato degli esterni e nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Nahuel Molina. L’argentino, 28 anni, rappresenta uno dei profili più graditi per rinforzare la corsia difensiva. Terzino di spinta, dotato di grande corsa e capacità di incidere anche nella metà campo avversaria, Molina si è affermato negli anni come uno degli interpreti più completi del ruolo. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Allegri lo stima da tempo, possibile intreccio con Olivera

A spingere per il suo arrivo sarebbe soprattutto Massimiliano Allegri. Il tecnico ha sempre apprezzato le caratteristiche dell’ex Udinese e lo aveva seguito con interesse già in passato, prima del trasferimento all’Atletico Madrid. Oggi, con il Napoli impegnato nella costruzione della rosa per la prossima stagione, il suo nome è tornato d’attualità e viene considerato una delle opzioni più concrete per rafforzare la fascia.

Molina-Napoli, gli aggiornamenti

La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe favorire l’apertura di una trattativa. Sul tavolo potrebbe anche prendere forma un’operazione più articolata con l’inserimento di Mathías Olivera. L’esterno uruguaiano, infatti, è un profilo particolarmente apprezzato da Diego Simeone e dall’Atletico Madrid.