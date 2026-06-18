Gila-Napoli, agente in pressing con la Lazio ma Lotito non cambia idea

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Calciomercato Napoli, Mario Gila resta nel mirino ma la Lazio chiede 30 milioni per liberarlo. Manna in pressing con l'agente, c'è l'ok di Allegri

La trattativa legata al futuro di Mario Gila continua a rimanere in una fase di stallo. Nemmeno il recente confronto diretto tra l’agente del difensore, Alejandro Camaño, e la Lazio è riuscito a sbloccare una situazione che, fin dall’inizio, si è rivelata particolarmente complessa. Le parti restano distanti e, al momento, non si registrano passi avanti significativi verso una soluzione condivisa. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Al momento c'è solo l'accordo tra Napoli e giocatore.

La posizione del giocatore e la richiesta della Lazio

La volontà del centrale spagnolo appare chiara. Gila, attualmente sotto contratto con la Lazio fino al 2027, non sarebbe intenzionato a prolungare il proprio accordo e preferirebbe intraprendere una nuova esperienza professionale. Tra le destinazioni più gradite al giocatore ci sarebbe il Napoli, che segue con attenzione l’evolversi della vicenda e valuta la possibilità di affondare il colpo nelle prossime settimane.

Gila-Napoli, attesi sviluppi

La Lazio, tuttavia, non sembra disposta a fare sconti. Il club biancoceleste considera il difensore un elemento di grande valore e, in caso di cessione, pretende un’offerta ritenuta adeguata al suo profilo e alle sue prospettive di crescita. La richiesta della società romana resta infatti fissata ad almeno 30 milioni di euro, cifra al di sotto della quale non verranno prese in considerazione eventuali proposte.