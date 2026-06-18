Rabiot, dubbio futuro: resta al Milan o seguirà Allegri al Napoli?

vedi letture

Adrien Rabiot ha altri due anni di contratto col Milan, ma il futuro è in bilico. Potrebbe anche seguire Allegri al Napoli: le ultime

In casa Milan continua a tenere banco il tema del futuro e delle scelte che caratterizzeranno il nuovo corso rossonero. Tra le situazioni da monitorare con maggiore attenzione c’è anche quella di Adrien Rabiot, considerato uno degli elementi chiave della squadra. A far riflettere è soprattutto il legame tra Rabiot e Massimiliano Allegri, allenatore che ha inciso profondamente sulla sua crescita e che il giocatore ha sempre considerato una figura di riferimento. L’addio del tecnico a Milanello ha inevitabilmente alimentato interrogativi sul futuro del centrocampista.

Rabiot diviso tra il Milan e Allegri-Napoli

Nonostante un contratto valido fino al 2028, il nome di Rabiot continua così a essere accostato alle dinamiche di mercato. La domanda che circola negli ambienti rossoneri riguarda proprio la sua permanenza: il francese, come si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, resterà al centro del progetto Milan oppure potrebbe valutare l’ipotesi di ritrovare Allegri in una nuova avventura? Al momento non ci sono indicazioni definitive, ma la situazione resta aperta e destinata a essere seguita con attenzione nelle prossime settimane, mentre il club programma il proprio futuro.