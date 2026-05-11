Podcast Magoni promuove Sarri: "Se parte Conte è il profilo giusto da cui ripartire"

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Ospite del “Bar di Tutto Napoli”, l’ex azzurro e dirigente del Renate Oscar Magoni

Ospite del “Bar di Tutto Napoli”, l’ex azzurro e dirigente del Renate Oscar Magoni, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Sul forte legame con le due squadre: “Napoli-Bologna non è mai una partita banale per me. Ho fatto esattamente lo stesso numero di partite con entrambe le maglie e ho vissuto anni importanti sia a Napoli che a Bologna. Sono stato fiero di aver rappresentato queste società”.

Sulla gara del Maradona e sugli obiettivi azzurri: "Il Napoli è lì per un obiettivo straordinario. Con tutte le difficoltà della stagione, riuscire comunque a qualificarsi in Champions sarebbe un risultato importante. Il Bologna invece ha vissuto un campionato più altalenante”.

Sulll’ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri: “Sarri e Conte sono due tecnici molto preparati ma completamente diversi. Sarri è un integralista del 4-3-3, conosce bene Napoli e potrebbe essere il profilo giusto se Conte dovesse lasciare. Per allenare il Napoli servono passione, entusiasmo e la capacità di creare un grande ambiente”.

Sul lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna: “Credo abbia costruito due tipi di squadra: da una parte giocatori considerati certezze, dall’altra giovani interessanti che si sono rivelati ottimi elementi come Vergara e Alisson. Gli infortuni hanno però complicato molto la stagione”.

Sul futuro del Napoli e sulla necessità di ringiovanire la rosa: “Bisogna avere il coraggio di rischiare e puntare di più sui giovani. Sarebbe auspicabile anche valorizzare calciatori italiani, ma soprattutto servono giocatori giovani a cui dare il tempo di ambientarsi”.

Infine una battuta netta su Romelu Lukaku e sulla sua stagione: “Che idea mi sono fatto? Sinceramente Lukaku quest’anno è stato assente. Non credo sia molto costruttivo pensare di ripartire da lui nella prossima stagione”.