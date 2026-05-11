Napoli su Gila, il problema è la valutazione: Lotito spara alto

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Il Corriere dello Sport questa mattina torna sull’interesse del Napoli per Mario Gila

Il Corriere dello Sport questa mattina torna sull’interesse del Napoli per Mario Gila, difensore della Lazio che piace molto alla dirigenza azzurra. Sul centrale spagnolo pesa però anche la percentuale sulla futura rivendita riservata al Real Madrid, dettaglio che complica ulteriormente l’operazione: “Il centrale spagnolo della Lazio, il totem della linea a quattro di Sarri, ha il contratto in scadenza nel 2027 e dunque condizioni che teoricamente potrebbero favorire la trattativa”, scrive il quotidiano, sottolineando però anche le difficoltà legate alla valutazione del cartellino.

Secondo il Corriere dello Sport, Lotito resta un negoziatore molto duro e la concorrenza per il classe 2000 è elevata: “Una valutazione realistica? Tra i 20 e i 25 milioni”. Inoltre il Real Madrid, che cedette Gila alla Lazio nel 2022 per 6 milioni, mantiene il 50% sulla futura rivendita. “Un affarone”, conclude il quotidiano.