Napoli-Sarri, Tmw: "All’interno del club qualcuno parla di accordo già raggiunto"

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Napoli, è sempre più Sarri. Così Enzo Bucchioni scrive, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, del futuro della panchina azzurra: "Questo tipo di calcio non funziona più e anche in una Nazionale come la nostra senza grandi talenti, i problemi sarebbero gli stessi. Non a caso sale il partito del “teniamo Silvio Baldini” che all’Under 21 ha dato una precisa identità, una mentalità moderna e ha fatto crescere il rendimento di molti giovani.

Ovviamente resta in corsa Conte che vedrà De Laurentiis probabilmente in settimana per disegnare il futuro. Difficile che il presidente del Napoli possa accontentare l’allenatore, dopo gli oltre 150 milioni spesi l’estate scorsa il rinnovamento punterà sui giovani. Ecco allora spuntare l’idea del Grande Ritorno di Maurizio Sarri. All’interno della società c’è qualcuno che parla di un accordo praticamente raggiunto".