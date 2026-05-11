Manna al lavoro per Khalaili: ecco cosa manca per chiudere

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Il Corriere dello Sport questa mattina conferma l’interesse del Napoli per Anan Khalaili, esterno destro israeliano dell’Union Saint-Gilloise, considerato uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza azzurra in vista della prossima stagione. Il quotidiano descrive così il classe 2004: “Giovane, di prospettiva, israeliano di 21 anni, abile a tutta fascia e con una buona dose di caratteristiche offensive”. Un identikit che si sposerebbe perfettamente con l’idea del Napoli di investire su giovani talenti da valorizzare gradualmente.

Secondo il Corriere dello Sport, il ds Giovanni Manna starebbe lavorando all’operazione nell’ambito di una strategia precisa: “Khalaili ha attirato l’attenzione del ds Manna nell’ambito di un discorso mirato alla coltivazione di un talento da affiancare a Di Lorenzo”.

Il giocatore milita in Belgio con l’Union Saint-Gilloise ed è già nel giro della nazionale israeliana. Sempre secondo il quotidiano, il Napoli avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore: “Manna ha già avviato il discorso con il suo entourage ma non c’è ancora l’accordo con il club”.