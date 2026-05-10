Giorgia Rossi ed il messaggio scherzoso ad ADL: "Perché non mi chiami per un film?"

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Se le proponessero un ruolo in un film? "Accetterei. Anzi, Aurelio (De Laurentiis, ndr) perché ancora non mi hai chiamato? Ho doti incredibili"

Giorgia Rossi, conduttrice di DAZN, ha rilasciato un'intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto.

Se le proponessero un ruolo in un film?

"Accetterei. Anzi, Aurelio (De Laurentiis, ndr) perché ancora non mi hai chiamato? Ho doti incredibili. Sarebbe la rivincita delle bionde (ride, ndr)".

Lo scudetto dell'Inter è meritato?

"Per me sì. È stata la squadra capace di restare costante in un campionato in cui le concorrenti non sono state all’altezza. Grande merito a Cristian Chivu per il lavoro mentale e tattico".

La partita più bella dell’anno?

"Juventus-Inter 4-3".

Se potesse scegliere un ospite per il suo nuovo format su Dazn, Giorgia’s Secret, chi vorrebbe tra Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar?

"Neymar perché credo che abbia tanto da raccontare, tante zone d’ombra da svelare".

Tra gli allenatori?

"Mourinho. È il primo che mi viene in mente. José, se vuoi io sono qui".

E tra i grandi del passato?

"Roberto Baggio. E sicuramente mi sarebbe piaciuto Maradona".