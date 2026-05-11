Khalaili, arrivano conferme. Gazzetta: "C'è già l'accordo con l'esterno israeliano"

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Il Napoli si prepara alla sfida decisiva contro il Bologna con un obiettivo chiaro: blindare la qualificazione alla prossima Champions League

Il Napoli si prepara alla sfida decisiva contro il Bologna con un obiettivo chiaro: blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Servirà un’altra prestazione difensiva di alto livello per chiudere definitivamente il discorso europeo e poi concentrarsi sul futuro, tra programmazione e mercato.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le strategie del club azzurro sarebbero già ben delineate anche in chiave mercato. Secondo la rosea, il Napoli starebbe accelerando per Alan Khalaili, esterno offensivo dell’Union Saint-Gilloise classe 2004. Il talento israeliano avrebbe già attirato l’attenzione della dirigenza azzurra grazie anche alle prestazioni europee: “21enne israeliano, 8 presenze e tre gol nell’ultima Champions”.

La Gazzetta dello Sport aggiunge che il Napoli avrebbe già trovato un’intesa di massima con il giocatore: “Col giocatore c’è già un principio di accordo su un contratto quinquennale”, mentre resterebbe da definire l’intesa economica con il club belga.