Podcast Messi o Maradona? Pistocchi: "Non ha senso questo paragone. Dico solo una cosa"

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Maurizio Pistocchi, giornalista, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Partiamo dal discorso Maradona contro Messi, un confronto eterno.

"Rispondo che il paragonare due giocatori di epoche così differenti non è corretto e non è neanche molto, secondo me, intelligente. Ai tempi di Maradona ai difensori venivano consentite cose che oggi non possono neanche immaginare. Ci sono dei filmati molto istruttivi a questo proposito, basta guardare su YouTube: si vedono i calci, le botte che prendeva Diego. Oggi non sarebbe consentito neanche nell’anticamera del cervello di qualsiasi arbitro. Oggi i campioni vengono tutelati e quindi è impossibile paragonare due calciatori di epoche così diverse, con un regolamento del gioco del calcio così diverso, con materiali così diversi: basti pensare ai palloni di una volta, molto diversi da quelli di oggi, e all’attrezzatura tecnica e alle scarpe, tutto è cambiato e migliorato. I numeri di Messi sono sicuramente infinitamente migliori di quelli di Diego. Messi ha vinto tutto e ha segnato quasi mille gol, è un giocatore pazzesco dal punto di vista tecnico. Probabilmente è il giocatore più forte di tutti i tempi, però Maradona aveva una leadership, un’autorevolezza, un carisma che Messi non ha. Messi è un grandissimo giocatore, gli riconoscono tutti le sue qualità superiori, però quando Maradona, nel ventre dello stadio, diceva ai suoi compagni della nazionale argentina ‘adesso andiamo a vincere il mondiale’, lo diceva perché sapeva che così avrebbe caricato tutta la squadra, perché tutti di fronte a Diego sentivano la sua leadership. Messi è un giocatore diverso, anche caratterialmente diverso, quindi non faccio nessun tipo di paragone perché i paragoni non ci stanno. Sono due giocatori di epoche completamente diverse e non paragonabili, però probabilmente dal punto di vista delle prestazioni sportive quello che ha fatto Messi è irripetibile. Non penso che ci sarà a breve un altro calciatore nella storia del calcio mondiale che vincerà così tanto come ha vinto lui. Giocatore irripetibile, come d’altronde lo è stato anche Maradona fino all’arrivo di Messi."