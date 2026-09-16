Radio TN Minervini: "C'è una sorpresa positiva in questa prima parte di stagione"

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Arturo Minervini, vice direttore di TuttoNapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "La sfida con la Fiorentina è molto importante, il Napoli ha bisogno di dare continuità ai risultati e da Allegri si attendono delle risposte importanti. Anche perchè, con la sosta, si potranno recuperare dei calciatori e migliorare la condizione di uomini chiave, penso a David Neres.

Devo dire che tra le sorprese di queste ultime gare c'è Rafa Marin. C'era tanto scetticismo sullo spagnolo, io per primo lo ero, ma le risposte del ragazzo sono buone. Sta crescendo il suo feeling con i compagni, ed anche sul piano della personalità mi sembra possa essere una piccola sorpresa. Anche perchè, ricordiamolo, c'è ancora la grande incognita legata a Badiashile, che sembra sparito dai radar".