Santacroce sbotta: “Visto cosa chiede Allegri in fase offensiva? Basta dire che è difensivista!”

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Fabiano Santacroce difende Massimiliano Allegri dopo Napoli-Bologna e contesta le critiche al gioco degli azzurri.

Fabiano Santacroce prende le difese di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna. L'ex difensore azzurro, intervenuto durante "Il Salotto Azzurro" su Ottochannel, ha contestato le critiche rivolte al gioco della squadra e al lavoro dell'allenatore: "State guardando un'altra cosa, presi dal mancato entusiasmo per l'arrivo di Allegri e non di Italiano! Se fosse venuto Italiano e avesse fatto la stessa partita, avreste detto: ‘Visto che uscita dal basso?’. Avete visto gli allenamenti con la fase offensiva e la costruzione? Avete visto cosa chiede Allegri? Quando lo inquadrano, l'avete mai visto dire: 'Tornate indietro'? Oppure chiede alla squadra di triangolare?".

Santacroce difende Allegri: "Dove lo vedete il Napoli difensivista?"

Santacroce ha quindi respinto con decisione l'etichetta di allenatore difensivista attribuita ad Allegri, sottolineando il lavoro del suo staff: "Adesso basta: questo è un allenatore che ha 10 persone dello staff che lavorano anche alla fase offensiva, ma dove lo vedete il Napoli difensivista?".