Vergara, in arrivo la chiamata di Mancini: ecco dove potrebbe utilizzarlo

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Antonio Vergara si avvicina alla prima convocazione con la Nazionale italiana. Il centrocampista del Napoli potrebbe essere una delle novità nella prossima lista del ct Roberto Mancini, come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Mancini e il suo staff hanno iniziato a lavorare sulla lista degli azzurri in vista degli impegni contro Belgio, Turchia e Francia. Le convocazioni saranno rese note venerdì e il gruppo dovrebbe essere allargato a 32-33 calciatori, anche alla luce delle diverse indisponibilità.

Napoli, Vergara verso la prima convocazione in Nazionale: Mancini pronto a chiamarlo

Tra i nomi nuovi potrebbe esserci proprio quello di Vergara, che con il Napoli sta trovando spazio sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il quotidiano ne sottolinea le qualità tecniche: piede sinistro, rapidità di esecuzione e capacità di trovare soluzioni negli ultimi metri.

Allegri lo sta utilizzando prevalentemente come mezzala offensiva, mentre Mancini potrebbe immaginarlo in una posizione differente, da esterno destro. Non un’ala classica da 4-3-3 o 4-2-3-1, ma un giocatore capace di muoversi e trovare spazio in quella zona del campo.