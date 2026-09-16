Napoli-Fiorentina, Allegri cambia il programma degli allenamenti: il motivo
Il Napoli ha iniziato ieri la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. La ripresa degli allenamenti è stata fissata nel tardo pomeriggio, una scelta legata alle temperature ancora elevate ma anche alla volontà di concedere ai calciatori qualche ora di riposo in più. Dalle 18 gli azzurri sono tornati al lavoro con la testa rivolta al prossimo impegno di campionato.
Allegri cambia gli orari di allenamento
La partita contro la Fiorentina si giocherà domenica alle 12.30 e proprio l’orario della sfida, in piena giornata e con temperature che potrebbero essere ancora alte, rappresenta un aspetto da non sottovalutare. Per questo, come riferisce Repubblica, da oggi il programma cambierà: Allegri ha previsto esclusivamente sedute mattutine al Training Center di Castel Volturno, così da abituare progressivamente la squadra alle condizioni che troverà domenica e preparare nei dettagli la trasferta contro i viola.
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