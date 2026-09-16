Napoli, Allegri ritrova l’abbondanza: Lang e Favasuli scalpitano per una maglia a Firenze
Massimiliano Allegri può finalmente tornare a scegliere. Nonostante l’assenza di Alisson e in attesa che Neres ritrovi la condizione migliore, il tecnico del Napoli può contare su nuove alternative in vista della trasferta contro la Fiorentina. La Gazzetta dello Sport si concentra proprio sull’aumento della concorrenza all’interno della rosa azzurra. Nel pezzo del quotidiano si legge: “Allegri ora riscopre il dolce piacere del poter scegliere”, sottolineando come una maggiore competizione per conquistare una maglia possa alzare il livello anche durante gli allenamenti.
Fiorentina-Napoli, Lang e Favasuli candidati a partire titolari: Allegri può cambiare ancora
Le novità potrebbero riguardare soprattutto Noa Lang e Costantino Favasuli, entrambi candidati a trovare spazio dal primo minuto contro la Fiorentina. La Gazzetta scrive che “Lang e Favasuli potrebbero meritarsi un posto nell’undici titolare contro la Fiorentina”.
Una scelta che permetterebbe ad Allegri di modificare anche la gestione della partita, lasciando inizialmente in panchina Vergara e Politano e utilizzandoli a gara in corso. Proprio come accaduto con Lang e Favasuli contro il Bologna: energie nuove, qualità e fantasia per provare a incidere nel momento decisivo. Insomma: “Più munizioni, per un Napoli da rincorsa”.
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